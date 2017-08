Stoomwals vervult laatste wens Terry Pratchett en verwoest ongepubliceerd werk

Fantasy

Sir Pratchett was een veelschrijver. Toen hij in 2015 op 66-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van de ziekte van Alzheimer, had hij zeventig boeken geschreven waarvan een slordige zeventig miljoen exemplaren waren verkocht. Vooral zijn licht humoristische fantasy over de Schijfwereld (Discworld) sloegen wereldwijd aan: zijn boeken zijn tot nog toe in 37 talen verschenen. Volgens curator Richard Henry wilde de auteur niet dat na zijn dood iemand anders zijn werk zou afmaken.



Henry: ,,Het was iets wat we moesten doen, en het is heel goed dat we zijn specifieke wens zo precies hebben kunnen vervullen.'' Een goed werkende ouderwetse stoomwals vinden, was nog niet zo gemakkelijk. ,,Het was verrassend ingewikkeld om iemand te vinden die met een stoomwals over een harde schijf heen wilde rijden. Ik denk dat veel mensen dachten dat we een grapje maakten, toen ik hier en daar informeerde.''



De restanten van de harde schijf zullen te zien zijn in het Salisbury museum van Henry, waar vanaf 16 september een expositie is over het leven en werk van Terry Pratchett.