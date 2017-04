Spotify-directeur en Vlaamse moeder dodelijk slachtoffers Stockholm

De dodelijke slachtoffers van de aanslag in Stockholm zijn geïdentificeerd. Onder hen is een Britse directeur van Spotify Chris Bevington. Ook een Vlaamse moeder van 31 jaar kwam om het leven.

Bevington was verantwoordelijk voor de zakelijke ontwikkeling van het bedrijf. Hij werd 41 jaar oud. ,,Met pijn in het hart kan ik bevestigen dat Chris Bevington vrijdag is omgekomen bij de zinloze aanslag in Stockholm", schrijft Spotify-CEO Daniel Ek. ,,Terwijl we dit verschrikkelijke nieuws verwerken willen we in de eerste plaats sterkte wensen aan de familie en vrienden van Chris", vervolgt Eks bericht op Facebook.

De vader van Bevington liet aan de BBC weten dat de familie zeer van slag is door het verlies. ,,Chris was een geweldige echtgenoot, vader, zoon en broer voor velen van ons", aldus de vader van de Spotify-directeur die verder om privacy voor de familie verzocht.

Drie nationaliteiten

Bij de aanslag kwamen vier mensen om het leven, twee Zweden, een Brit en een Belgische. Het jongste slachtoffer was een 11-jarig meisje dat op weg was naar huis vanuit school. Het Belgische slachtoffer is een 31-jarige moeder. Volgens Het Laatste Nieuws komt de vrouw uit Lembeek en was een begenadigd muzikante, liefdevolle partner van haar vriend en moeder van hun anderhalf jaar oude zoontje. Ze was ook psychologe bij de Dienst Vreemdelingenzaken en zette zich in voor asielzoekers. Vrijdag werd de vrouw - op bezoek bij een vriendin - als eerste aangereden door een vrachtwagen in een drukke winkelstraat.

De gearresteerde verdachte is een 39-jarige man uit Oezbekistan. De man had een verblijfsvergunning in Zweden aangevraagd. De aanvraag was afgewezen en de man moest het land uit.

