Sportwereld in shock: bodybuilder Rich Piana overleden

De voormalige Mister California viel begin augustus flauw toen hij bij een kapper in Florida zat. Omdat hij niet meer bijkwam, werd de krachtpatser met het lijf van een 'Hulk' naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd hij tot vandaag met medicatie in slaap gehouden. Volgens Amerikaanse media zou de razend populaire Piana, die 1,2 miljoen volgers heeft op Instagram, een hersenbeschadiging hebben opgelopen. Hoe dat kan, moet blijken uit onderzoek op zijn stoffelijk overschot.



Nadat hij op 7 augustus naar het ziekenhuis werd gebracht, vreesde de international bodybuilderswereld al voor zijn leven. Zijn vriendin Chanel Jansen ontkende medio deze maand het rondzingende gerucht dat haar partner al was overleden. ,,Ik hoop dat hij weer zal herstellen'', aldus Jansen. En: ,,Ik roep al zijn fans op voor hem te blijven bidden.''



De politie heeft kort nadat Piana bezweek in zijn appartement 20 flesjes anabole steroïden aangetroffen, zo meldt de Amerikaanse entertainmentsite TMZ. Tijdens de huiszoeking zou ook 'wit poeder' zijn gevonden. Of het om cocaïne gaat, is vooralsnog onduidelijk. Fans van Piana zijn wereldwijd in rouw gedompeld nu hun grote voorbeeld is overleden. ,,Rust zacht held'', schrijft een Nederlandse volger.