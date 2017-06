'Spoorloos-presentator Derk Bolt en cameraman Follender vrijgelaten'

Bolt en Follender hebben meteen na hun vrijlating al contact gehad met hun familie, meldt RCN op Twitter. De twee Nederlandse journalisten zullen volgens de nieuwszender in de loop van vandaag in Cúcuta - de stad waar ze voor hun ontvoering verbleven in een hotel - een verklaring afleggen alvorens te worden overgebracht naar de Colombiaanse hoofdstad Bogotá.

De Nederlandse ambassade in Colombia zegt de vrijlating nog niet te kunnen bevestigen. De ELN bevestigt de vrijlating wél in een verklaring op Twitter. Daarin wordt gezegd dat de twee buitenlanders vrijgelaten zijn en in goede gezondheid verkeren. De tweet is afkomstig van ELN RANPAL, een radioteam voor de interne communicatie binnen de guerrillabeweging. Die laatste kondigde gisteren al aan met een verklaring naar buiten te zullen komen zodra Bolt en Follender zouden zijn vrijgelaten.

De lokale zender Radio Caracol en een reeks andere media melden dat de ELN de vrijlating bevestigt.

De Colombiaanse Stichting voor Persvrijheid (FLIP) meldt op Twitter dat ze viert dat Bolt en Follender zich eindelijk in vrijheid bevinden en zegt te hopen dat de autoriteiten voorbeeldsancties zullen treffen (tegen de ontvoerders).

Volgens nieuwszender RCN heeft het Noordoostelijke Oorlogsfront van de ELN de Nederlandse journalisten overgedragen aan een speciaal team van de humanitaire commissie die de afgelopen dagen onderhandelde over hun vrijlating. Het team bestaat uit Richard Claro (hoofd van de humanitaire commissie en toezichthouder van de gemeente Tibú waar Bolt en Follender werden ontvoerd), Nelson Arévalo (ombudsman van de gemeente Ocaña waar de twee journalisten zouden zijn vastgehouden) en leden van het Rode Kruis. Die laatsten zullen de Spoorloos-presentator en zijn cameraman medisch onderzoeken alvorens de twee in veiligheid worden gebracht. Het is niet bekend of er losgeld is betaald voor hun vrijlating.

Als Bolt en Follender daadwerkelijk zijn vrijgelaten, dan is het meest voor de hand liggende scenario dat ze met een legerhelikopter worden overgevlogen naar een stad in de omgeving. Om van daaruit naar de Colombiaanse hoofdstad Bogotá te reizen voor een hereniging met hun familie.

De communicatieafdeling van de ELN-delegatie die in Ecuador met de Colombiaanse regering onderhandelt over vrede, zei eerder vanavond in antwoord op vragen van het AD het volgende: 'Er komt vandaag zeker positief nieuws naar buiten. We zijn in afwachting van een spoedige vrijlating maar die is afhankelijk van factoren die onze mensen ter plaatste moeten beoordelen. Wij zitten in Quito (Ecuadoraanse hoofdstad).'

Volgens een autoriteit van de gemeente Tibú was het de bedoeling om de journalisten gisteren al vrij te laten, maar lukte dit niet wegens onder andere slecht weer. Gisteren werden medicijnen naar het gebied gebracht waar de Nederlanders gevangen zaten. Voor wie en wat voor medicijnen is onduidelijk maar naar alle waarschijnlijkheid waren ze bestemd voor Derk Bolt. Politiecommandant George Quintero verklaarde woensdag tegenover het AD dat de Spoorloos-presentator dringend medicijnen nodig had, naar zijn weten vanwege diabetes.

De Spoorloos-presentator en zijn cameraman verdwenen afgelopen zaterdag in het noordoosten van Colombia. Lange tijd was er onduidelijkheid over wie verantwoordelijk was voor de ontvoering. De ELN wist niet zeker of haar eigen leden achter de actie zaten. Dit was volgens haar te wijten aan slechte communicatiemiddelen in het afgelegen gebied. De leiding van de ELN bevestigde pas woensdagavond dat de guerrillabeweging achter de ontvoering zat.



Gistermiddag kondigde ze aan dat de Nederlandse journalisten spoedig zouden worden vrijgelaten. De guerrillabeweging lokte om 17 uur Nederlandse tijd (inter)nationale media naar haar website onder het mom dat er een verklaring zou komen over de ontvoerde mannen. De verklaring bleek uiteindelijk niet over de ontvoering te gaan maar over een bomaanslag in winkelcentrum Andino, vorige week in hoofdstad Bogotá. De rebellen grepen zo de kans een groot publiek te trekken, zonder uit te wijden over de ontvoering.



De ontvoering van Derk Bolt en Eugenio Follender bleek het werk te zijn geweest van Frente 'Hector', een plaatselijke afdeling die onder gezag staat van het Noordoostelijke Oorlogsfront van de ELN. Dat front houdt zich volgens het Colombiaanse leger bezig met afpersingen en de handel in cocapasta.

De vrijlating van de twee Nederlanders werd bemoeilijkt omdat ze werden vastgehouden in een conflictgebied. De zone wordt door de politie gekenmerkt als zeer gevaarlijk. In het gebied, El Tarra, opereert de ELN maar ook EPL (Ejército Popular de Liberación) en criminele bendes.

Volgens het politiedepartement hadden de twee Nederlanders van tevoren geen advies ingewonnen over de veiligheidsrisico´s. De ELN zei woensdag in een verklaring dat de journalisten niet herkenbaar waren als pers en ook niet bezig waren met journalistieke activiteiten toen ze 'uit veiligheidsoverwegingen' werden onderschept door een groep guerrilleros. Verschillende partijen, waaronder een humanitaire commissie, de Katholieke kerk en de lokale Ombudsman, hebben samen met de Nederlandse ambassade onderhandeld voor vrijlating van de journalisten. Met succes, met name dankzij de Katholieke kerk. Het bezoek van de Paus in september wordt door Juan Camilo Restrepo, hoofdonderhandelaar in het vredesproces tussen de Colombiaanse overheid en ELN, gebruikt als extra druk op de religieuze groepering. Het doel is om een staakt-het-vuren af te kondigen. Hier zouden ook ontvoeringen onder vallen.

Het tweetal was in het Zuid-Amerikaanse land op zoek naar de biologische moeder van een door Nederlanders geadopteerd meisje, aldus de Colombiaanse krant El Tiempo. De ontvoering vond plaats bij Filo de Gringo/Versalles in het noordelijke departement Norte de Santander aan de grens met Venezuela.

Bolt en Follender kwamen Colombia vorige week donderdag binnen vanuit Venezuela, zo verklaarde officiële bron tegenover krant El Tiempo. Het duo draaide er blijkbaar een reportage over de zoektocht naar ouders van door Nederlanders geadopteerde kinderen. Vanuit Villa del Rosario en de Simon Bolivar-brug, de grensovergang tussen beide landen, arriveerden ze op 15 juni in Cúcuta. Ze namen er hun intrek in het Ramada, een vier sterrenhotel.