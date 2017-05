Spindokter Kellyanne, waar ben je?

Kellyanne Conway, weet u nog? De ultieme spindokter, de vrouw die de onervaren presidentskandidaat Donald Trump zo briljant uit de wind hield. Sinds januari was deze goedlachse pr-vrouw gepromoveerd tot zijn speciale media-adviseur in het Witte Huis. Kellyanne praatte voor haar baas recht wat krom was, en andersom. Ze was een tijdlang ook niet weg te slaan van de buis. Maar nu niet meer. Conway lijkt al een tijdje te worden gepasseerd in het dagelijkse mediacircus rond Donald Trump.

Volledig scherm Zeldzaam kiekje: Kellyanne Conway poseert met een Trumpfan tijdens het traditionele Paasfeest in de tuin van het Witte Huis. © Getty Images

Vooral satirische shows als SNL missen haar node. Dankzij Trumps soms zo zorgeloos fabulerende adviseur konden prachtige sketches worden gemaakt. bewust of niet: Kelleyanne Conway zat er een paar keer goed naast en bedacht bijvoorbeeld een ‘bloedbad van Bowling Green’. Van haar kwamen ook de spraakmakende 'alternative facts' (alternatieve feiten) toen ze tegen beter weten bleef volhouden dat er in januari van dit jaar toch heus meer mensen op de been waren geweest bij de inauguratieceremonie van Donald Trump dan destijds bij die van Barack Obama. Donald had dat zo besloten. Terwijl iedereen op de beelden kon zien dat Trumps claim onzin was, bleef Kellyanne haar baas door dik en dun verdedigen.

Ivanka's spullen

De om alle verwijten almaar glimlachende adviseur verspeelde in Washington veel krediet toen ze het Amerikaanse volk in februari enthousiast opriep’: ‘Koop Ivanka’s spullen’. Dat was nadat een grote winkelketen had besloten Ivanka’s handtassen, schoenen en andere modeaccessoires niet langer te verkopen. Omdat er te weinig vraag naar zou zijn, maar de president wilde dat niet horen en hekelde een vermeende “directe aanval op zijn beleid en Ivanka’s naam”.

Volledig scherm Ivanka Trumps handtassen. © AFP

Met haar onverbloemde reclame voor Ivanka overtrad Kellyannne Conway de basisregels van ethisch bestuur. Zelfs Republikeinse afgevaardigden vonden dat ze over de schreef was gegaan.

Een volgende deuk in haar geloofwaardigheid - en die van Trump - was haar stevige uitspraak dat de omstreden veiligheidsadviseur Michael Flynn ‘het volste vertrouwen had van de president’. Een paar uur later verklaarde Donald Trump zelf dat dat niet het geval was en moest Flynn aftreden.

Beschermengel

Volledig scherm Kellyanne Conway in betere tijden: op de bank van de president. © AP

Sinds die missers is Trumps voormalige beschermengel veel minder te zien. CNN nodigt haar niet meer uit wegens aantoonbaar liegen en ook NBC heeft het vertrouwen opgezegd. Behalve sporadische optredens lijkt Conway door haar baas op een zijspoor te zijn gezet. Maar vorige week zondag was ze toch weer even te zien op Donald Trumps favoriete zender, Fox News. Ze verdedigde de president ouderwets ter gelegenheid van diens eerste honderd dagen in het Witte Huis. Ze benadrukte vooral dat hij als geen ander zijn verkiezingsbeloften had waargemaakt. Maar het heilige vuur ontbrak, zagen de kenners.

SNL heeft haar inmiddels opgegeven. De satirische show kwam zaterdag met een parodie op een oude kinderquiz: ‘Where in the World is Carmen Sandiego?’Dat werd natuurlijk "Where in the World is Kellyanne Conway?"

De pijnlijke grap was dat niemand het wist en dat niemand haar ook wilde vinden.