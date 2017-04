Spanning loopt op rond militaire parade Noord-Korea

Op het grote plein reden, onder toeziend oog van de huidige leider Kim Jong-un, tanks, raketlanceerders en andere militaire voertuigen. Ook werden ballistische raketten getoond die vanaf onderzeeboten kunnen worden afgeschoten. Deze raketten zullen volgens analisten in staat zijn om de Verenigde Staten te treffen. Het is de eerste keer dat Noord-Korea deze raketten aan de buitenwereld laat zien.

Satellietfoto's

Het is gebruikelijk dat Noord-Korea rond nationale feestdagen toont waar het militair toe in staat is. Deze keer waren er aanwijzingen dat Noord-Korea voorbereidingen treft voor een nieuwe kern- of raketproef. Dit zou blijken uit satellietfoto's. In een testgebied zou alles in gereedheid worden gebracht om een ondergrondse kernproef te houden.