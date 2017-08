Spaans tomatensmijtfestijn dit jaar beter beveiligd

Man komt met rechterbeen klem te zitten in zinkgat op zebrapad

15:11 Op een zebrapad in New York is gisteren een jongeman met zijn volledige rechterbeen klem komen te zitten in een zinkgat. Het asfalt zakte spontaan weg toen hij probeerde over te steken. Het slachtoffer zat tot zijn heup muurvast in een van de witte strepen. Drie brandweerlieden zijn geruime tijd aan het wrikken geweest om de van pijn schreeuwende voetganger uit zijn benarde positie te bevrijden.