Sfeer ontmoeting Trump met EU-leiders is koeltjes

Het gesprek tussen de drie leiders begon een kwartier te laat, maar liep wel een half uur uit. De lichaamstaal van Tusk en Juncker bij de ontmoeting en het fotomoment was duidelijk anders dan bij Obama tijdens diens laatste bezoek: minder ontspannen, minder spontaan. Trump bezocht Tusk en Juncker in het nieuwe ei-vormige kantoor van Tusk, voorafgaand aan een slechts enkele uren durende Navo-top later vandaag.



De twee blokken, liet Tusk duidelijk verstaan, verschillen niet alleen van mening over klimaat en handel, ze zijn het ook behoorlijk oneens over de plaats van westerse waarden in hun beleid. ,,Mijn boodschap aan president Trump was dat wat onze samenwerking en vriendschap hun diepste betekenis geeft, fundamentele westerse waarden zijn, zoals vrijheid, mensenrechten en respect voor menselijke waardigheid. Onze belangrijkste opdracht vandaag is de consolidatie van de hele vrije wereld rond deze waarden, en niet alleen rond belangen. Waarden en beginselen eerst – dat is wat wij, Europa en Amerika, zouden moeten zeggen.” Trump, eerder deze week op bezoek in Saoedi-Arabië en Israël, sprak niet of nauwelijks over dat soort waarden.