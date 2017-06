Schutter politici VS was fanatieke Trump-hater

De man die vandaag het vuur opende op een groep Republikeinse politici in het Amerikaanse Alexandria, Virginia, was een fanatieke Trump-hater van 66. Amerikaanse media weten een paar uur na de schietpartij al veel te melden over de inmiddels overleden schutter.

James T. Hodgkinson (66) maakte zich blijkens zijn Facebook-pagina enorm druk om het gedrag van president Trump. ‘Trump is een verrader’, schreef hij onlangs nog. ‘Trump heeft onze democratie vernietigd. Het is tijd om Trump en consorten te vernietigen.’

De schutter, die werd geraakt door politiekogels en een paar uur later overleed in het ziekenhuis, was een fan van Bernie Sanders, de politicus die vorig jaar de Democratische presidentskandidaat hoopte te worden, maar in die strijd verloor van Hillary Clinton. Hij voerde zelfs campagne voor Sanders in Iowa. Naast een grote foto van Sanders schrijft de schutter: ‘Democratisch socialisme uitgelegd in drie woorden: wij, het volk’. Sinds 1776.’

Ook schreef hij: ‘Ik zal NOOIT op Hillary stemmen. De kandidatuur van Hillary betekent de zege voor Trump.’ En: ‘Bernie is de enige kandidaat in decennia die echt geeft om de arbeidersklasse. We hebben Bernie nodig in het Witte Huis.’

Sanders heeft inmiddels ook kennis genomen van het feit dat de schutter 'blijkbaar' vrijwilliger was bij zijn campagne. In een reactie laat het weten 'te walgen' van de verschrikkelijke daad. ,,Iedere vorm van geweld is onaanvaardbaar in onze samenleving en ik veroordeel deze actie op de sterkt mogelijke manier".

Geschokt

Charles Orear (50), een bekende van Hodgkinson, reageerde vandaag geschokt toen de Washington Post hem vertelde over het incident. ,,Neem je me in de maling? Ik heb met hem gewerkt tijdens de campagne voor Bernie. Een rustige vent, heel zachtaardig en gereserveerd.’’