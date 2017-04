Schutter basisschool San Bernardino had het gemunt op ‘mijn engel’

Schutter Cedric Anderson is een 53-jarige crimineel, die bij de politie bekend staat wegens eerdere overtredingen als wapenbezit, huiselijk geweld en mogelijke drugshandel. Zijn korte huwelijk met Karen stond onder druk. De twee trouwden eind januari, maar leefden al enige tijd gescheiden. Politiechef Jarrod Burguan zei evenwel dat ‘niemand zich had gemeld om te zeggen dat dit eraan zat te komen’.



Na de schietpartij gaf Karens moeder Irma Sykes aan dat haar dochter en Anderson zo'n vier jaar vrienden waren voordat zij trouwden. ,,Ze dacht een geweldige echtgenoot te hebben gevonden, maar ze kwam erachter dat dat toch niet zo was. Ze verliet hem en toen begon de ellende."



Amerikaanse media melden dat Anderson in maart nog een foto van zichzelf en zijn vrouw op Facebook zette. Lachend en kussend. In februari vertelt hij in een korte video waarom hij zo van Karen houdt. ,,Ze weet wanneer ze me moet negeren. Nou, dat zorgt voor een gelukkig huwelijk''. Ook postte hij die maanden geregeld bijbelverzen.