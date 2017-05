Schotse man overlijdt na 54 jaar in ziekenhuisbed

De man verkeerde vanaf het moment dat hij werd opgenomen in vegetatieve toestand. Hij leerde drie volgens familieleden een aantal woorden zeggen: home, pub en horses. ,,Na verloop van tijd vonden we een manier om met hem te communiceren. Hij was er geestelijk helemaal bij, maar kon helemaal niet met ons praten'', zegt zijn broer Karl tegen The Telegraph. ,,We namen hem vaak mee op vakantie en het ziekenhuis wist hoeveel hij van de pub hield, dus brachten ze hem daar af en toe naartoe.'' De familie is het ziekenhuis heel dankbaar voor alle zorg en geduld, meldt The Telegraph.



In Nederland mogen patiënten van de voeding worden afgekoppeld als ze een jaar in vegetatieve toestand zijn. Volgens veel artsen heeft behandeling alleen zin binnen een halfjaar nadat het hersenletsel ontstaan is.