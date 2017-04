Satelliet toont 'volleyballende Noord-Koreanen op nucleaire testlocatie'

'Scho­lierkid­nap­per' gearresteerd na wekenlange klopjacht

19:51 De 15-jarige Amerikaanse scholiere Elizabeth Thomas is na ruim vijf weken vermissing veilig teruggevonden. Haar vermoedelijke ontvoerder Tad Cummins (50) werd tegelijkertijd gearresteerd. Het duo verdween op 13 maart spoorloos uit een klein dorpje in de omgeving van Nashville, maar werd uiteindelijk duizenden kilometers verderop in het noorden van Californië teruggevonden.