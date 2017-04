Rutte ziet Europarlement niet verhuizen naar Brussel

Rutte zei dat vanmiddag na afloop van een speciale Brexittop in Brussel. Nog los van de vraag of voldoende leiders zo’n operatie zouden steunen, ziet hij ‘het ook in de tijd niet lukken’. Verhuizing van het Parlement vergt een Verdragswijziging, en het Verdrag openbreken is zoiets als de doos van Pandora openen.



Rutte: ,,Dan heeft iedereen nog wel een puntje.” Een meerderheid van het Europese Parlement stelde deze week de deal voor in een poging eindelijk van het tijdrovende heen-en-weer gereis af te komen. Ook veel ‘gewone’ Nederlanders ergeren zich aan het parlementaire gereis tussen twee hoofdsteden, Straatsburg en Brussel, dat de belastingbetaler elk jaar 200 miljoen euro kost.



Het Verdrag schrijft nu voor dat het Parlement twaalf zittingen per jaar in Straatsburg houdt, dat is eerder onder voorzitterschap van Nederland (onder Wim Kok, 1997 in Amsterdam) zo vastgelegd. En volgens Rutte zal dat dus zo blijven, omdat Verdragswijzigingen alleen mogelijk zijn als iedereen ermee instemt.