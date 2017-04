'Rusland wist van Syrisch plan voor gifgasaanval'

Volgens de anonieme official vloog een Russische drone over een ziekenhuis in het getroffen gebied, terwijl slachtoffers trachtten om daar hulp te krijgen. Een paar uur later bombardeerde een vliegtuig van Russische makelij het ziekenhuis in kwestie. Volgens de Amerikanen was dit een poging om het gebruik van chemische wapens te verdoezelen.



Er zou geen bewijs zijn dat Rusland direct betrokken was bij het uitvoeren van de gifgasaanval, maar volgens de official ziet de VS het verschijnen van de Russische drone boven het ziekenhuis als bewijs dat de Russen wsten van de aanval en verwachtten dat zich slachtoffers bij het ziekenhuis zouden melden.



Hoewel Rusland de Syrische president Bashar al-Assad en het huidige Syrische regime steunt en in samenwerking met hem aanvallen op rebellen heeft uitgevoerd, heeft de VS Rusland nog nooit eerder beschuldigd van betrokkenheid bij een aanval gericht op burgers.



Bij de gifgasaanval kwamen 89 mensen om het leven. De Amerikaanse president Donald Trump reageerde een paar dagen na de aanval door 59 kruisraketten op een Syrische legerbasis af te vuren. Volgens de VS werden daarbij 20% van de actieve oorlogsvliegtuigen in Syrië vernietigd.



Rusland veroordeelde de Amerikaanse aanval. De VS en Rusland werkten onder president Barack Obama samen aan een Syrië dat vrij is van chemische wapens. De gifgasaanval bewees dat die missie voor nu in ieder geval mislukt is.