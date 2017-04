Rusland trekt uitslag OPCW in twijfel over gebruik zenuwgas Syrië

De OPCW stelde deze week dat bij de aanval begin april, waarbij tientallen doden vielen, het chemische wapen sarin of een vergelijkbaar middel is gebruikt. De bevindingen van de organisatie, die zetelt in Den Haag, komen overeen met eerdere onderzoeken in Turkse en Britse laboratoria.

Toch is Moskou sceptisch over het onderzoek. ,,Waar komen de monsters vandaan?'', vroeg een Russische defensiewoordvoerder zich hardop af. Hij stelde dat de afgelopen twee weken geen OPCW-vertegenwoordiger is gesignaleerd in Khan Sheikhoun. Ook concludeerde de zegsman dat de OPCW verdacht snel klaar was met het onderzoek.