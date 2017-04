Rusland en Iran dreigen VS over Syrië

Video Zeker 36 doden bij bomaanslagen in kerken Egypte

16:47 In twee koptische kerken in de Egyptische plaatsen Tanta en Alexandrië zijn minstens 36 doden gevallen na bomaanslagen. Bij de aanslag in Tanta kwamen tenminste 25 mensen om het leven en in Alexandrië vielen nog elf doden. Meer dan honderd mensen raakten gewond. Terreurgroep Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist.