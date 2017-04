Ruim 700.000 asielzoekers kregen status in Europese Unie

Australië op zoek naar potentiële terroristen

13:25 De Australische politie heeft vandaag een nieuwe eenheid gepresenteerd die zich bezig gaat houden met mensen die een psychische stoornis hebben of zorgwekkend gedrag vertonen. Zo moeten personen die in staat zijn terreurdaden te plegen sneller in beeld komen bij de autoriteiten, bericht The Sydney Morning Herald.