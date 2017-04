Rob de Wijk: Ik vind het bloedlink

Wat er zeker niet gaat gebeuren, is de onthoofding van het regime: het gelijktijdig uitschakelen van alle mensen die ertoe doen. Dat kan niet, zegt De Wijk, dat is onmogelijk, nog nooit gelukt. En het sturen van special forces, Zuid-Koreaanse of Amerikaanse, hmmm, 'dat kan wel, maar dat is bloedlink'.



,,Als zijn land beschoten wordt, gaat Kim waarschijnlijk niet meteen terugslaan. Ik denk dat hij een maandje wacht, en dan militaire doelen verderop in Zuid-Korea aanvalt. Niet meteen Seoel, dat zou totaal geschift zijn. En dat is hij niet. Hij gaat nooit van nul naar het allerhoogste escalatieniveau.''



Hiermee zou het afgelopen kunnen zijn, want dan hebben alle partijen hun punt gemaakt: met ons valt niet te spotten. ,,Dat is het meest waarschijnlijke scenario.''