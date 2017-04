Rellen tussen voor- en tegenstanders Trump: 13 arrestaties

In totaal werden in de VS zo'n 180 protestmarsen gehouden. In Washington marcheerden betogers voorbij het Witte Huis en het Trump Hotel om van president Trump te eisen dat hij zijn belastingaangifte openbaar maakt. Er was ook een mars in Palm Beach, Florida, waar Trump het weekend doorbrengt in zijn Mar-a-Lago-resort.



Trump weigerde tijdens de verkiezingscampagne vorig jaar zijn belastingaangifte openbaar te maken. Toch is het al decennialang een traditie dat presidentskandidaten en presidenten die informatie publiek maken.



Trump beweerde dat hij de informatie niet kon vrijgeven omdat er een belastingaudit naar hem liep. Maar experts voerden aan dat er geen enkele wettelijke reden was die hem daarvan kon weerhouden.