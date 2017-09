Rechter doet vandaag uitspraak over Franse toplessfoto's William en Kate

De kiekjes werden vijf jaar geleden gemaakt tijdens een vakantie van William en Kate. Het in 2011 getrouwde stel verbleef op dat moment op een Frans kasteel in de Provence. Dat is eigendom van een neef van de Britse vorstin Elizabeth II, de grootmoeder van William. De foto's die werden gepubliceerd zijn onscherp, maar dat het om Kate en William gaat, is duidelijk. De advocaat van het Britse stel, Aurélien Hamelle, betoogde na de gewraakte publicatie dat de foto's 'niets in het publieke domein te zoeken hebben'. ,,Ze zijn immers genomen tijdens een bijzonder intiem moment in het leven van een gehuwd stel'', aldus de juriste.



Volgens William en Kate, zo lieten ze in een officiële verklaring weten, waren de publicaties een schandalige inbreuk op hun privéleven. De prins had in zijn jeugd al veel ellende met paparazzi in Frankrijk. Zijn moeder, Diana Spencer (1961-1997), prinses van Wales, kwam eind augustus 1997 in Parijs bij een auto-ongeluk om het leven. Paparazzi werden er toen van beschuldigd met hun achtervolging van de prinses het ongeluk mede te hebben uitgelokt.



De omstreden foto's van de zonnende echtgenote van prins William werden niet alleen in Frankrijk gepubliceerd. Ook in Italië, Ierland, Zweden, Australië en Denemarken besloten bladen de beelden van Kate af te drukken. Media in het Verenigd Koninkrijk volgden dat voorbeeld niet. Ook in Nederland stonden de kiekjes niet in kranten of bladen. Wel werden de covers van Closer en La Provence getoond. Hoofdredacteur Michael O'Kane van de Ierse sensatiekrant Daily Star diende eind 2012 zijn ontslag in, nadat hij eerder op non-actief was gesteld voor publicatie van de William en Kate-foto's.