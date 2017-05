Reacties vanuit hele wereld: ‘Wat een tijd om kind te zijn’

De Amerikaanse popster heeft haar wereldtour Dangerous Woman voorlopig stopgezet. Grande zou morgen en overmorgen optreden in de O2 Arena in Londen en vervolgens doorreizen naar België, waar ze zaterdag in het Antwerpse Sportpaleis zou zingen. Grande was net bezig aan een van de best bekeken en gewaardeerde tournees van het jaar.

Kluun

Ariana Grande, op jonge leeftijd begonnen met zingen en acteren, heeft vooral veel kinderen en tieners onder haar fans. Dat maakt de aanslag in Manchester nog wreder. ,,Bewust een concert waar voornamelijk kinderen zijn. Wat een slechtheid”, twitterde schrijver Kluun, die vorige week met zijn dochters bij een concert van Ariana Grande was in Ziggo Dome. Ariana Grande maakte naam op kinderzender Nickelodeon, waar ze de rol van Cat Valentine vertolkte in de series Victorious en Cat & Sam. Haar jonge fanschare bleef haar trouw toen ze koos voor muzikale loopbaan en in 2013 (met debuutalbum Yours Truly) haar internationale doorbraak beleefde. De Amerikaanse, die op Instagram ruim 106 miljoen volgers kent, had maandagavond veelal jeugdige toeschouwers, die hun idool wel eens in levenden lijve wilden zien.

Claudia de Breij

Claudia de Breij was vorige week nog in Manchester. ,,Zo bruut en absurd geraakt, zo’n mooie, lieve stad. Vorige week zorgeloos lol gemaakt daar met vrienden die nu bang en overstuur de ouders van de klasgenootjes van hun kinderen checken. Wat een tijd om kind te zijn”, schreef de cabaretière en zangeres op haar Instagram-account.

Woesthoff, Koole en Garrix

Dinand Woesthoff, zanger van Kane, citeerde de eerste zinnen van Sunday Bloody Sunday van U2: I can't believe the news today. I can't close my eyes, make it go away. Zangeres Ricky Koole twitterde over ‘een ontzettend laffe daad’. ,,Mijn hart gebroken, probeer sterk te zijn en ik bid voor jullie allemaal”, aldus dj Martin Garrix.

Bieber, Swift, Gaga

Over de grens reageerden grote sterren met ontzetting. Van Taylor Swift (‘Ik stuur alle liefde’), Justin Bieber (#PrayForManchester) en gitarist Slash (‘Unfuckingbelievable’) tot Lady Gaga (‘Ik kan het ‘niet geloven’) en Bruno Mars: ,,Geen woorden kunnen beschrijven hoe ik me voel over wat er in Manchester gebeurde. Ik wil niet geloven dat de wereld waarin we leven, zo wreed kan zijn.”

Take That