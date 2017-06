Qatar: ministaatje met kapsones

Waarom maakt iedereen zich druk om zo'n klein staatje?

Omdat Qatar veel invloed heeft binnen de islamitische wereld. De miljarden vloeien niet alleen in eigen land. Ook in bijvoorbeeld Groot-Brittannië investeren Qatari duizelingwekkende bedragen. Verder zijn de ogen van de wereld op Qatar gericht omdat het WK voetbal er in 2022 wordt gehouden.

Wat is er aan de hand?

De buurlanden ergeren zich mateloos aan Qatar. Het emiraat leunt als een van de weinige soennitische staten in het Midden-Oosten sterk op het sjiitische Iran. Bovendien zouden de Qatari gewapende groepen als de Palestijnse organisatie Hamas, het terreurnetwerk al-Qaeda en de door Egypte verboden Moslimbroederschap veel geld toestoppen. Saudi-Arabië heeft nu besloten om Qatar te boycotten, en het koninkrijk zo 'te beschermen tegen de gevaren van het terrorisme'. Onder meer Egypte, Jemen, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten sloten zich aan.

Hoe heeft het zover kunnen komen?

Al langer waren er spanningen. De staatspers van Qatar meldde onlangs dat de emir, de leider van Qatar, het in een interview opnam voor terreurorganisaties en stelde dat het sjiitische Iran als islamitische macht niet kan worden genegeerd. Die opmerkingen vielen slecht bij de andere, overwegend soennitische landen. Qatar ontkende later dat de emir het had gezegd. Het persbureau zou zijn gehackt.

Dus de rest zit er naast?

Nee, al is het maar omdat in het emiraat tal van omstreden figuren wonen, onder wie kopstukken van de Egyptische moslimbroederschap en de familieleden van de Iraakse oud-dictator Saddam Hussein. ,,Het gaat de Qatari niet eens zozeer om de steun aan omstreden of verboden groeperingen'', stelt arabist Leo Kwarten. ,,Het emiraat wil een ingang hebben in alle islamitische stromingen zodat het verzekerd is van invloed in de gehele Arabische wereld.''

De timing is bijzonder.

Nogal. Saudi-Arabië staat een harde lijn voor, wat het land nog eens onderstreepte tijdens het recente bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump. De VS en haar bondgenoten staan op het punt om de aanval te beginnen op het Syrische IS-bolwerk Raqqa. Amerikaanse vliegtuigen stijgen op vanuit de luchtmachtbasis Udeid in Qatar. Daar bevindt zich ook een coördinatiepunt waar militairen uit onder meer de VS, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten hun strategie op elkaar afstemmen. Dat er nu ruzie is, betekent niet dat de strijd tegen IS opeens gevaar loopt, stelt Kwarten. ,,De Amerikanen gaan niet een belangrijke militaire basis ontmantelen. Qatar heeft er geen baat bij om de relatie met de VS op te blazen. Ook Europa zal weinig merken van het conflict, zolang olie en gas vanuit Qatar zijn weg naar Europa blijft vinden.''

Geen reden voor paniek dus?

De inwoners van Qatar zullen weinig last hebben van de ruzie met de omliggende landen, verzekert de emir. Ondertussen zetten de landen die meedoen aan de boycot iedereen met de Qatarese nationaliteit het land uit. Saudi-Arabië heeft de grens met Qatar gesloten en uit angst voor voedseltekorten zijn de Qatari aan het hamsteren geslagen. Luchtvaartmaatschappijen annuleren vluchten van en naar Doha.

Wie gaat het oplossen?