Procedure opheffing immuniteit Le Pen van start

De immuniteitsvraag wordt door voorzitter Antonio Tajani in handen gelegd van de juridische commissie van het parlement. De commissie moet beoordelen of er daadwerkelijk grond is voor strafrechtelijke vervolging en of het aanpakken van Le Pen niet is ingegeven door politieke motieven. Le Pen krijgt de kans zich in die commissie te verweren. Het parlement moet stemmen over opheffing van de immuniteit.