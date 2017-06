President Venezuela roept referendum uit na maanden van gewelddadig protesten

De plannen van Maduro om de huidige grondwet te laten herschrijven door een speciaal daarvoor bijeengeroepen burgerraad, zorgen voor veel onrust in het land. Volgens tegenstanders krijgt hij door die wetswijziging meer macht. Ook vanuit zijn eigen regering is er kritiek. Er zijn al twee maanden rellen en protesten. Meer dan zestig mensen kwamen om het leven, zowel demonstranten als politieagenten.



'De nieuwe grondwet kan in een referendum worden beoordeeld, zodat mensen zelf kunnen zeggen of ze het met me eens zijn', zegt de president nu. Een datum voor het referendum is nog niet gepland. De kritiek op Maduro is groot, omdat het land onder zijn bewind in een diepe economische crisis is gestort waarbij een tekort is aan zelfs de hoogst noodzakelijke levensmiddelen.