President Rouhani wint Iraanse verkiezingen

Tasje van historische maanmissie Apollo 11 wordt geveild

11:42 Een tas van de Apollo 11-missie, of liever gezegd een wit stoffen zakje, waarin in 1969 materiaal van de maan mee werd genomen naar de aarde, wordt in juli geveild en zal naar verwachting een kleine 4 miljoen euro opbrengen. De tas, die de Amerikaanse astronaut Neil Armstrong met maanmateriaal vulde, kent een bewogen geschiedenis.