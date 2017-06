President Macron raakt vier ministers kwijt

Vanochtend maakte minister van Justitie François Bayrou bekend dat hij vertrekt. Kort erna kondigde ook zijn collega van Europese Zaken Marielle de Sarnez aan dat ze opstapt. Beide ministers zijn lid van de kleine coalitiepartij Modem, die samenwerkt met En Marche van president Macron.



De Modem-partij is sinds kort doelwit van onderzoek van justitie. Volgens berichten in de pers heeft de partij jarenlang een systeem van ‘spookbanen’ in stand gehouden. Modem zou mensen in dienst hebben gehad als assistent in het Europees parlement in Brussel terwijl ze in werkelijkheid gewoon werkten voor de partij in Parijs. Het zou gaan om een tiental ‘assistenten’ die onterecht op de loonlijst van Brussel stonden.