Premier May vastberaden: ‘Genoeg is genoeg’

De Britse premier Theresa May kondigt een nieuwe aanpak van terreur aan. ,,We moeten het internet gaan reguleren.”

Met een strak gezicht stond ze op de stoep van Downing Street 10, een korte verklaring, geen tijd voor vragen. ,,We kunnen niet blijven doen alsof er niks hoeft te veranderen. Er is te veel begrip en tolerantie voor extremisme in het Verenigd Koninkrijk.”

Volgens haar zijn er ‘moeilijke’ en ‘genante’ gesprekken nodig om het tij te keren. Met wie precies, dat zei ze niet, maar aannemelijk is dat ze de Britse islamitische gemeenschap in gedachten heeft.

'Terreur kweekt terreur'

Volgens May is er geen enkel verband tussen de drie aanslagen die Groot-Brittannië recentelijk troffen: twee in Londen en eentje in Manchester. Wel is duidelijk dat er nieuwe trend gaande is, zei ze: ,,De terroristen kunnen elkaar inspireren en kopiëren. Terreur kweekt terreur.”

May ziet het reguleren van internet als een belangrijk wapen om dit tegen te gaan. ,,We kunnen deze ideologie niet de ruimte geven om te woekeren. Dat is wel wat het internet, en de grote bedrijven die het internet bestieren, nu mogelijk maken.” Ze pleit voor internationale afspraken die moeten voorkomen dat terroristen zich vrij op het internet kunnen bewegen. Ook hier is nog niet duidelijk hoe dat precies moet en of het wel kan.

Eén koninkrijk

Om het hoofd te bieden aan de terroristen moeten de Britten zich verenigen, zei May. ,,Alleen zo kunnen we onze vijanden verslaan. We moeten niet langer langs elkaar heen leven in gescheiden gemeenschappen, maar in één werkelijk Verenigd Koninkrijk. Genoeg is genoeg.”

May kondigde ook aan dat de parlementsverkiezingen van komende donderdag gewoon doorgaan. ,,Geweld mag het democratisch proces nooit verstoren.” De campagnes van de meeste politieke partijen zijn vandaag stilgelegd, maar gaan morgen weer verder, aldus de premier.