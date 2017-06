Politiechef: Derk Bolt heeft dringend medicijnen nodig

,,Meneer Bolt heeft inderdaad medicatie nodig. Naar mijn weten gaat het om diabetes", zei Quintero vanmiddag in een exclusief vraaggesprek met deze krant. De politiecommandant is nauw betrokken bij de onderhandelingen over de vrijlating van Derk Bolt en zijn cameraman Eugenio Follender (58). ,,De mannen kunnen elk moment worden vrijgelaten. Het is wachten op het sein van ELN.”



Afgelopen zondag werden volgens hem ook acht Colombianen ontvoerd in dezelfde regio. ,,Het is een gevaarlijk gebied door de aanwezigheid van verschillende guerillabewegingen. Pas zodra het om buitenlanders gaat, wordt het groot uitgemeten in het nieuws. We weten natuurlijk niet precies waar Bolt en Follender vastgehouden worden, maar we denken dat zij een stuk meer westwaarts, richting de gemeente Convención zitten.”