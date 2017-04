Politie gaf wapenvergunning in ruil voor hoeren en snoepreisjes

De politiefunctionaris accepteerde onder andere een Paul Picot-horloge van 8000 dollar, sport-memorabilia en tickets voor sportevenementen, in ruil voor wapenvergunningen terwijl hij werkzaam was op de afdeling voor vergunningen. Hij kreeg ook een geheel betaalde huwelijksreis naar Hawaï. Hij heeft inmiddels bekend.

Shovel nodig

Zeker honderd wapenvergunningen zijn door de politie in New York verstrekt aan personen die ze nooit hadden mogen krijgen, aldus Kim. Bijvoorbeeld een man die vier keer was aangeklaagd voor huiselijk geweld en had gedreigd iemand te doden, kreeg een vergunning. Of een ander die met een wapen had gezwaaid tijdens een overval, kreeg dit terug nadat agenten waren omgekocht. Tenminste 440 verstrekte wapenvergunningen zijn aangemerkt als verdacht.