Politie behandelt verdwijning Franse Maëlys (9) als ontvoering

Maëlys verdween vorige week in de nacht van zaterdag op zondag na een bruiloftsfeest in de gemeente Pont-de-Beauvoisin. Frankrijk is sindsdien volledig in de ban van de zaak. Een van de eerdere verdachten, een man van 34 jaar, was aanwezig op de trouwerij. De man werd gearresteerd omdat hij tegenstrijdige verklaringen had afgelegd.



De politie zou het daarnaast opvallend hebben gevonden dat de man op de dag van de bruiloft zijn auto grondig heeft schoongemaakt. Dat deed hij echter omdat hij de wagen deze week wilde verkopen, aldus zijn advocaat tegen Le Parisien. De tweede gearresteerde, ook een man van 34 jaar, is naar verluidt een vriend van de eerste verdachte. Hij werd aangehouden om hun verklaringen te vergelijken.



Na onderzoek ziet de politie geen reden de twee te vervolgen. Naast de twee verdachten heeft de politie nog zo'n 250 mensen ondervraagd die aanwezig waren bij de trouwerij of andere feestjes in de buurt.