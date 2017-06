Politie: Aantal doden van rampflat bijgesteld naar 58

Woedende Britten de straat op na torenbrand

9:59 Een menigte woedende Britten bestormde gistermiddag het gemeentehuis van Kensington. Het bleef tot laat in de avond onrustig in de Britse hoofdstad. Op diverse plekken liepen Britten protesterend over straat. De protesten richten zich voornamelijk tegen premier Theresa May. Lees hier het liveblog over de protesten terug.