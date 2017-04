Poetin veroordeelt aanval: 'Relatie met VS ernstig beschadigd'

Poetin spreekt van 'een aanval onder valse voorwendselen, die de aandacht van de wereld moest afleiden van de burgerdoden in Irak' en 'agressie tegen een soevereine staat'. Volgens zijn woordvoerder heeft het de relatie tussen de VS en Rusland 'ernstige schade' toegebracht.



Moskou gelooft volgens de woordvoerder niet dat het regime van president Bashar al-Assad beschikt over chemische wapens. ,,De Amerikaanse aanval zal daarnaast de inspanningen in de strijd tegen het terrorisme ondermijnen in Syrië'', aldus het Kremlin tegen staatspersagentschap RIA. Volgens de autoriteiten zou de samenwerking tussen de VS en Rusland hierdoor kunnen worden stopgezet.



,,Dit is een daad van agressie tegen een lid van de Verenigde Naties'', aldus de woordvoerder van Poetin, die er nog aan toevoegde dat Rusland een spoedvergadering van de VN-Veiligheidsraad aan zal vragen.