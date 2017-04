Poetin houdt rekening met terroristische aanslag

Dat zei Poetin zojuist in een ingelaste persconferentie. ,,Ik heb inmiddels contact gehad met de veiligheidsdiensten, zij zijn een onderzoek gestart. Het is te vroeg om iets te zeggen over de toedracht, maar we houden overal rekening mee, ook met een terroristische aanslag."



Poetin bevindt zich in een paleis net buiten Sint-Petersburg. Hij heeft daar vandaag een afspraak met zijn Wit-Russische ambtgenoot Aleksandr Loekasjenko. Ze willen een eind maken aan de al maandenlang smeulende crisis in de onderlinge betrekkingen. Die zou vooral gaan over de schuld die de Wit-Russen nog hebben wegens de levering van olie en gas.