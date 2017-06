Peperduur jacht beukt tegen andere boten in haven

Afgelopen vrijdag had de kapitein van het megajacht Tales in de Italiaanse kustplaats Portofino een slechte dag. Het ship, dat een slordige vijftien miljoen euro kost, kon door een technisch mankement tijdelijk alleen maar achteruit varen, waardoor het zich een weg baande dwars door andere boten heen. Het zorgde voor spectaculaire beelden, maar ook voor duizenden euro's aan schade. Gelukkig vielen er geen gewonden en is er geen brandstof gelekt door de beschadigde boten.