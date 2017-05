Overstromingen Canada: ergste moet nog komen

Het waterpeil bleef zaterdag stijgen, vanaf de oevers van het Ontariomeer tot aan de rivier Saint Lawrence 500 kilometer stroomafwaarts. Het ergste moet echter nog komen, zo waarschuwde de premier van Québec, Philippe Couillard. 'Het water gaat de komende twee of drie dagen nog stijgen', zei hij na een bezoek aan Rigaud, een stad die al meer dan een week overstroomd is.



Vrijdagavond stuurde de federale regering op verzoek van Québec het leger naar de provincie. In Quebec liepen vrijdag zo'n 1.500 huizen onder water in 124 steden, en werden bijna 800 mensen geëvacueerd.



Kritieke situatie

De overstromingen van de rivieren werden veroorzaakt door de stortregens en de smeltende sneeuw. De situatie is vooral kritiek in het gebied tussen Ottawa en Montréal.



Op de overheidswebsite Urgence Québec wordt voorspeld dat het waterpeil ook zal stijgen in de gebieden verder ten oosten van Montréal. In de richting van het schiereiland Gaspésie kan tot zondagavond tussen 90 en 125 mm neerslag vallen.



Hulporganisaties in New Brunswick hebben de inwoners van de provincie gewaarschuwd dat de overstromingen maandag nog kunnen verergeren, omdat er dan opnieuw regen voorspeld wordt.