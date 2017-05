Oproep Trump aan moslimlanden: 'Verjaag de barbaarse criminelen'

Het was een universele strijd van goed tegen kwaad en nadrukkelijk 'geen gevecht tussen beschavingen', benadrukte Trump die beloofde dat de Verenigde Staten zouden helpen met hun militaire macht als de landen in de regio zelf het voortouw namen. Terreurbewegingen als Islamitische Staat, Al-Qaeda, Hamas en Hezbollah moesten verslagen worden. De president herinnerde aan de aanslagen van 11 september, die in Boston en in San Bernadino en noemde vervolgens een reeks landen in de wereld waar aanslagen plaatshadden.

Slachtoffers

Hij voegde eraan toe dat 95 procent van de slachtoffers van terrorisme moslims waren. ,,Dit is tragedie van epische proporties. Het Midden-Oosten zou geen regio moeten zijn waar mensen van wegvluchten maar juist een economisch florerende regio waar mensen naar toe zou moeten willen komen. Het potentieel van deze regio was nooit groter", aldus Trump die 'bloedvergieten en terreur' noemde als grootste bedreiging van de toekomst van het Midden -Oosten.

Volledig scherm Dochter Ivanka en haar echtgenoot Jared Kushner luisteren naar de speech van president Trump. © AFP

,,Dit is een gevecht tussen barbaarse criminelen die het menselijke leven willen vernietigen en fatsoenlijke mensen van alle religies die het willen beschermen. Religieuze leiders moeten benadrukken dat barbarisme geen glorie brengt. Helden vermoorden geen onschuldigen, ze redden ze.'' Trump kondigde de oprichting aan van een mondiaal centrum voor de bestrijding van radicalisme, samen met de Saoedi's, gevestigd in Riyad.

Zand erover

Quote Dit is een gevecht tussen barbaarse criminelen die het menselijke leven willen vernietigen en fatsoenlijke mensen van alle religies die het willen beschermen Donald Trump De tweede en laatste dag van het staatsbezoek aan Saoedi-Arabië stond duidelijk in het teken van ‘resetten’, ofwel het terugdraaien van eerdere kwetsende uitspraken. Of misschien wel toepasselijker: het waren dagen van ‘zand erover’. Zand over eerdere, in de Arabische wereld als discriminerend gevoelde antimoslimtaal van presidentskandidaat Trump en ook antimoslimmaatregelen van president Trump in eigen land.



Maar in Riyad klonk Trump - die niet bekend staat als een groot kenner van de moslimwereld - heel anders. Na een lange introductie waarin de Saoedische koning Salman Donald Trump prees (maar tegelijk fel van leer trok tegen aartsvijand Iran, dat wereldwijd terreur zou sponsoren) waagde de Amerikaanse president zich niet aan grote uitspraken.



De meeste, verzoenende, alinea’s uit zijn speech hadden net zo goed kunnen worden uitgesproken door Trumps voorgangers Barack Obama of George Bush, aldus waarnemers. En waar Trump president Obama ooit streng de les las omdat hij 'radicaal islamitische terrorisme' niet bij die naam had durven noemen. Maar Trump liet dat zelf ook na en had het over 'islamitisch extremisme'. Hij benadrukte zijn vriendschap, hoop en liefde voor de regio. Om daar aan toe te voegen: ,,We zijn hier niet om lessen te geven en andere mensen te vertellen hoe ze hun leven moeten leiden.''

Volledig scherm Voorafgaand aan zijn toespraak in het congrescentrum van Riyad poseert Donald Trump met (rechts van hem, respectievelijk) de Saoedische koning Salman, de Jordaanse koning Abdullah II en daarnaast de Egyptische president al-Sisi. © AFP

De vraag is niet alleen hoe de Arabische wereld reageert maar hoe het thuisfront dit oppakt. Trumpkiezers die hun kandidaat zo tekeer hoorden gaan tegen de radicale islam - tijdens diens verkiezingscampagne - zullen wel wat moeite hebben met de zalvende toon in een van de strengste moslimlanden ter wereld. De meesten van de terroristen van 11 september kwamen uit Saoedi-Arabië. Hetzelfde land financiert wereldwijd salafistische koranscholen die niet bekend staan om hun gematigde toon of om handreikingen naar de westerse cultuur.

Sommige teleurgestelde aanhangers van Trump beschuldigen hem er al van een ‘turncoat’ (verrader) te zijn in de sociale media. Niet onbegrijpelijk want waar Trump een paar maanden geleden nog de handen op elkaar kreeg met opgeklopt patriottisme en verbale aanvallen op een islam die ‘ons haat’, sluit hij in het hol van de leeuw zaken deals en prijst hij ‘wonderful friends’. Onder zijn nieuwe vrienden de Egyptische sterke man, president Sisi, met wie Trump lang sprak en die hem uitnodigde voor een bezoek. Tot genoegen van zijn gastheer haalde ook Trump uit naar Iran dat volgens hem een belangrijke aanstichter was van terrorisme.

Deals

Dit was geen populaire verkiezingsretoriek, dit was real politiek in de echte wereld, aldus veel waarnemers in een eerste reactie. Maar dat niet alleen. De internationaal onervaren Trump maakte vooral geen brokken en kan terugkijken op een voor hem geslaagd begin van zijn negendaagse rondreis. De president mag zichzelf graag prijzen als briljant zakenman en kampioen deals maken. Zaken - voorbereid door zijn adviseur en schoonzoon Jared Kushner - werden er inderdaad gedaan. De komende tien jaar zelfs voor 300 miljard met Saoedi-Arabië dat behalve de aankoop van moderne wapens ook toezegde te gaan investeren in de modernisering van de infrastructuur in de Verenigde Staten. Met Qatar zou ook nog een deal van honderden miljoenen worden gesloten.

Volledig scherm First lady Melania Trump bezocht ondertussen een door vrouwen gerund bedrijf in Riyad. © REUTERS

Trump kan zijn critici in eigen kring tegenwerpen dat hij thuis nog steeds strijdt voor een inreisverbod uit zes moslimlanden en in Saoedi-Arabië alles heeft gekregen waar hij voor kwam: banen, investeringen en topcontracten voor de Amerikaanse defensie-industrie ('America First'). Dat in ruil voor erkenning de Amerikaanse militaire macht en en veiligheid voor de Arabieren.