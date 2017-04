Oproep aan Rusland om einde te maken aan martelen Tsjetsjeense homo's

De mannen werden verdacht van homoseksuele activiteiten. De autoriteiten in Tsjetsjenië ontkennen de berichten, en een woordvoerder van de regering zegt dat er geen homo's zijn in de voornamelijk islamitische republiek: 'Niemand kan iemand oppakken of lastigvallen die simpelweg niet bestaat in de republiek.' Volgens de Russische krant Novaya Gazeta hebben de autoriteiten geheime gevangenissen waarin ze vermoedelijk homoseksuele mannen opsluiten en martelen. Daar zouden zeker drie mensen gedood zijn.



De Verenigde Naties zegt in een verklaring dat de Russische regering 'een einde moet maken aan de vervolging van mensen die worden gezien als homoseksueel of biseksueel'. Volgens de VN leven die in een klimaat van angst dat gevoed wordt door homofobe toespraken van lokale leiders.



Ook Europa roept op tot actie. De mensenrechtenafdeling van de OSCE zegt donderdag dat Rusland 'hoognodig de vermoedelijke verdwijning, marteling en andere mishandeling van homoseksuele mannen in Tsjetsjenië moet onderzoeken'. Directeur Michael Link noemt het 'gruwelijke berichten over mensenrechtenschendingen'. Aangezien de lokale autoriteiten niets doen, moet Rusland ingrijpen, vindt Link.



In Londen werd woensdag gedemonstreerd bij de Russische ambassade. Honderden mensen protesteerden er, sommige met regenboogvlaggen, anderen met spandoeken.