Opkomst verkiezingen Iran rond 70 procent

Ecuador biedt Assange asiel

17:59 De regering van Ecuador heeft vandaag het Verenigd Koninkrijk gevraagd om WikiLeaks-oprichter Julian Assange (45) een vrijgeleide te geven om de Ecuadoriaanse ambassade in Londen te verlaten. Assange zou vervolgens asiel kunnen krijgen in het Zuid-Amerikaanse land. Assange zelf liet via zijn advocaat weten politiek asiel te willen aanvragen in Frankrijk.