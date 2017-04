Ook tweede verdachte Dortmund gaat vrijuit

Vandaag werd ook bekend dat de verdenking tegen een 26-jarige Irakees, die wel was gearresteerd, is ingetrokken. De man blijft wel vastzitten. Hij wordt er namelijk van verdacht lid te zijn van terreurbeweging Islamitische Staat. De politie heeft de woningen van beide mannen doorzocht. Voor zover bekend zijn er nu geen concrete verdachten in het vizier van justitie.

Explosieven

Bij de spelersbus ontploften dinsdagavond drie explosieven toen de bus met de selectie op weg was naar het stadion voor het Champions League-duel tegen AS Monaco. Bij de aanslag raakten speler Marc Bartra en een motoragent gewond. De wedstrijd tussen Dortmund en AS Monaco werd een dag uitgesteld (2-3 verlies).

Bij het onderzoek naar de explosies is drie keer een brief met dezelfde tekst gevonden. Daarin werd verwezen naar de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn in december en de inzet van Duitse straaljagers in de strijd tegen Islamitische Staat (IS) in Syrië.