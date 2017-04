Ooggetuige explosie Sint-Petersburg: Ik zag mensen met verbrande gezichten

Bij de explosie in het metrostation van St. Petersburg zijn tien doden gevallen. Er zijn zeker twintig gewonden. Een Russische tv-zender sprak met een getuige: ,,Ik zag heldere vlammen en mensen van wie het gezicht verbrand was.''

Een Russische televisiezender interviewde een man die in de metro in Sint-Petersburg waar een explosie was. ,,Er was een oorverdovend geluid. Toen viel ik om en werd alles donker om me heen. Ik zag heldere vlammen. Ik zag mensen van wie het gezicht verbrand was en de haren verschroeid. Er lagen zeker 20 mensen.''

'Het is net oorlog'

Een lokale radiozender sprak vlak na de aanslag met een ooggetuige die naar eigen zeggen geluk had, omdat hij net uit de metro was gestapt toen de explosie plaatsvond. ,,Er is paniek, mensen weten niet waar ze heen moeten. In het centrum zijn enorme files. Ik had geluk, ik kwam net de metro uit toen het gebeurde.''