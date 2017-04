Ontvoerde Qatari vrijgekocht in Irak

Voor het vrij krijgen van de ontvoerde Qatari is losgeld betaald, zegt persbureau AP. Een onbekend persoon uit Qatar heeft 2 miljoen dollar overgemaakt in ruil voor 'een teken van leven'. Dit is vastgelegd door de Amerikaanse overheid en in overleg met de regering in Qatar. Die laatste probeert zo transparant mogelijk te zijn, omdat eerder werd geclaimd dat ze extremisten financieel steunen door losgeld te betalen.