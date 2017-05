Onderzoek: Mét hiv leef je nu bijna net zo lang als zonder

Het hiv-virus dringt immuuncellen binnen en verwoest ze, waardoor je kwetsbaar wordt voor ziekteverwekkers. Onderzoekers van de universiteit van Bristol volgden 20-jarige hiv-geïnfecteerden die hun therapie begonnen in 1996. Zij werden vergeleken met een groep die startte met vernieuwde medicijnen in 2010. Wat blijkt; de laatste groep heeft een zeker tien jaar langere levensverwachting dan hiv-dragers die hun medicijnen slikken sinds 1996. In het onderzoek zijn 88.500 hiv-dragers uit Europa en Noord-Amerika vergeleken.



De gemiddelde levensverwachting van een 20-jarige die met virusremmers begint is tegenwoordig 78 jaar. Maar een ding is cruciaal. Om zo lang mogelijk in goede gezondheid te blijven, is belangrijk direct met de therapie te starten. Een probleem is dat een op de acht geïnfecteerden niet weet dat hij of zij het virus draagt.