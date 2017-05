New Yorker Richard Rojas, die gisteren met zijn auto op hoge snelheid over Times Square reed, een tiener doodde en 23 anderen verwondde, werd daarna door omstanders vastgehouden totdat de politie hem arresteerde. Op beelden die net zijn opgedoken, is te zien hoe de ex-militair uit zijn auto rent en wordt beetgepakt door voorbijgangers. Lees het volledige artikel hier.