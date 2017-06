'Obama’s kopen huis in Washington voor 8 miljoen'

Een woordvoerder van de Obama’s zegt in The Washington Post: ‘Aangezien president Obama en mevrouw Obama nog zeker tweeënhalf jaar in Washington blijven, is het logisch dat ze kopen en niet huren.’ Met 8,1 miljoen dollar is het een van de duurste huizen van de al niet goedkope buurt. Vlakbij is een ander opmerkelijk huis pas gekocht: een voormalig museum dat 23 miljoen dollar kostte. De koper is Jeff Bezos, eigenaar van webwinkel Amazon en krant The Washington Post.



De laatste maanden waren de Obama's nauwelijks thuis, aangezien ze veel op vakantie gingen. Het is nog niet duidelijk wat ze precies gaan doen de komende jaren. Het echtpaar tekende een lucratief boekcontract, dus er moet een boek geschreven worden. Barack Obama heeft wat lezingen gegeven, die ook veel geld opleverden.