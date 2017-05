Obama's fotograaf zet Trump nog steeds te kijk

Souza kent het Witte Huis door en door. Zo schoot hij tussen 1983 en 1989 al foto’s in de tijd van president Reagan. In 2004 kwam hij in aanraking met Barack Obama, die toen startte als senator. Het bleek een gelukkig huwelijk, want ook toen Obama in 2008 gekozen werd als president trok Souza weer richting het Witte Huis.



Per jaar schoot hij meer dan 20.000 foto’s van de president, waarvan hij de bekendste maakte op 1 mei 2011 om 16.06 uur Amerikaanse tijd: de foto waarop president Obama en zijn team live de missie volgen waarbij terrorist Osama bin Laden wordt overvallen en doodgeschoten.



Nu Obama niet meer werkzaam is in het Witte Huis is Souza niet gestopt met zijn werk rondom de voormalig-president. Op zijn instagramaccount is vrijwel dagelijks een archiefbeeld te zien van Obama. Op het eerste oog lijken ze willekeurig gekozen, maar wie de actualiteit volgt ziet een duidelijk patroon. Is er ophef rondom Donald Trump? Dan volgt er vaak een foto waarmee Souza de huidige president op de hak neemt. Hieronder een paar voorbeelden die in het oog springen.