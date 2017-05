Noord-Korea bouwt mysterieuze kunstmatige eilanden in Gele Zee

,,Aanvankelijk wisten we niet zeker waarvoor de eilanden dienden", vertelt Ryan Barenklau, hoofd van het informatiebureau Strategic Sentinel, aan de Los Angeles Times. ,,Voor militaire doeleinden of voor iets anders? Maar toen we de observatietorens zagen verschijnen, wisten we hoe laat het was."



Noord-Korea-expert Leonid Petrov dacht eerst aan eilanden voor de ontginning van olie, die rijkelijk aanwezig is in de Gele Zee, of om de visserij uit te bouwen of onder controle te houden. Maar ook hij is gealarmeerd door de observatieplatformen.