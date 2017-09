Noodtoestand Florida vanwege orkaan Irma

Zwangere imkervrouw trots op buik bomvol honingbijen

4 september De Amerikaanse imkervrouw Emily Mueller uit Ohio is dol op haar bijen en iedereen mag dat weten. Ze begon bijen te houden na haar tweede miskraam om de zinnen te verzetten. Inmiddels is haar liefde voor de insecten zo diep geworteld dat zij ook haar zwangerschap wilde delen met haar bijenvolk. Een bijzondere fotoreportage is het resultaat.