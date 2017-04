Nog een veiligheidsadviseur Trump vertrekt

Video IS neemt in Egypte christenen als doelwit

21:31 De terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft zondag kort na twee bloedige zelfmoordaanslagen op kerken in het noorden van Egypte met meer geweld tegen christenen gedreigd. ,,De kruisvaarders en ongelovigen gaan met het bloed van hun zonen betalen'', luidde een verklaring die via IS-kanalen is verspreid. De verklaring vermeldde twee namen die van de daders zouden zijn.