Nieuwe huiszoeking Spaanse politie in Ripoll na aanslagen

De Spaanse politie onderzoekt de contacten die de imam had met leden van Islamitische Staat in België, Marokko en Frankrijk. Politiebronnen zeggen tegen de krant El País dat imam Abdelbaki Es Satty vermoedelijk tijdens een van die reizen is geradicaliseerd.



Uit het onderzoek van de politie blijkt dat Es Satty waarschijnlijk een van de drie personen is die kort voor de aanslagen is omgekomen door een explosie in een woning in Alcanar, ten zuiden van Barcelona. Daar vond kort voor de aanslagen een explosie plaats. Vermoedelijk was de ontploffing een ongeluk en veranderden de terroristen daarna hun plannen voor het plegen van een aanslag.



De imam van Ripoll was in 2010 aangehouden in Ceuta, een Spaanse enclave in Noord-Afrika. wegens de smokkel van 12 kilo hasj. Hij belandde voor vier jaar in de gevangenis.