Nieuw wereldwijde cyberaanval: nog groter dan Wannacry

Het bedrijf Proofpoint stuitte op de nieuwe aanval bij onderzoek naar de vorige, afgelopen vrijdag met ransomware Wannacry. Het virus gijzelt de computer en dat kan door betaling van een afkoopsom in een vergelijkbare munteenheid als de bitcoin ongedaan worden gemaakt. ,,Het nieuwe virus gaat subtieler te werk en gebruikt de hackertools die verspreid werden door de NSA en de zwakke plekken die nu zijn opgelost door Microsoft", aldus Nicolas Godier, computerbeveiligingsexpert van Proofpoint

Robert Holmes, vice-president van productie bij Proofpoint, schetst de situatie: ,,De omvang van de schade is nog niet precies bekend, maar we weten wel dat honderdduizenden computers geïnfecteerd kunnen zijn en dat de aanval veel groter is dan Wannacry."